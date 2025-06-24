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Зеленский назвал Россию «экзистенциальным врагом» США

Зеленский: Россия является экзистенциальным врагом США, они не будут друзьями
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Global Look Press

Россия является экзистенциальным врагом США, в то время как Украина – «союзником Америки». Об этом в интервью Sky News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он затруднился ответить на вопрос, какие отношения у президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку «есть разные сигналы на этот счет».

«И я уверен, что президент Трамп понимает: украинцы являются союзниками Америки. А настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия. Они могут быть партнерами на короткое время, но они никогда не будут друзьями», – заявил Зеленский.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что относительная нормализация в диалоге между Россией и США не снимает ряда нерешенных проблем. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

Ранее Зеленский начал пугать нападением России на НАТО.

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