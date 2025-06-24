На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский начал пугать нападением России на НАТО

Зеленский: Россия может атаковать НАТО в ближайшие пять лет
close
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы может атаковать страны НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность военного блока. Его слова приводит Sky News.

«Мы считаем, что, начиная с 2030 года, [президент России Владимир] Путин может иметь значительно большие возможности», — заявил Зеленский.

По его словам, сейчас «Украина сдерживает угрозу» от России, однако впереди могут быть новые угрозы. Кроме того, Зеленский утверждает, что Москва якобы уже планирует новые военные кампании.

«В любом случае, Путину нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна обученная армия. И 10 лет — это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия», — утверждает он.

9 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет. По его словам, российская экономика «уже на 100% переведена на военный режим». На этом фоне Рютте призвал форсировать милитаризацию европейской экономики.

Ранее глава МИД Украины назвал Евросоюзу три способа давления на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами