Зеленский начал пугать нападением России на НАТО

Зеленский: Россия может атаковать НАТО в ближайшие пять лет

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы может атаковать страны НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность военного блока. Его слова приводит Sky News.

«Мы считаем, что, начиная с 2030 года, [президент России Владимир] Путин может иметь значительно большие возможности», — заявил Зеленский.

По его словам, сейчас «Украина сдерживает угрозу» от России, однако впереди могут быть новые угрозы. Кроме того, Зеленский утверждает, что Москва якобы уже планирует новые военные кампании.

«В любом случае, Путину нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна обученная армия. И 10 лет — это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия», — утверждает он.

9 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет. По его словам, российская экономика «уже на 100% переведена на военный режим». На этом фоне Рютте призвал форсировать милитаризацию европейской экономики.

Ранее глава МИД Украины назвал Евросоюзу три способа давления на Россию.