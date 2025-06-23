В МИД РФ оценили отношения Москвы и Вашингтона

Относительная нормализация в диалоге между Россией и США не снимает ряда нерешенных проблем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Относительная нормализация ситуации в диалоге, которая наблюдается в последнее время и между Вашингтоном и Пекином, и в какой-то мере между Москвой и Вашингтоном, не снимает целого комплекса нерешенных проблем. Они, насколько мы, по крайней мере, можем судить, множатся», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

По словам Пескова, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

16 июня встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Трампом.