Президент Украины Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Об этом в интервью The Times заявил глава его офиса Андрей Ермак.

«Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости», — сказал он.

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. Согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения. В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский сказал, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией».

В конце мая этого года глава МИД Сергей Лавров заявил, что Зеленский потерял свою легитимность, поэтому его сменщики могут не признать заключенное соглашение между РФ и Украиной, если украинский президент его подпишет. Министр отметил, что Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского». По мнению российского лидера, на этот вопрос должна ответить политическая и правовая система самой Украины, поскольку в их конституции «есть всякие варианты».

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.