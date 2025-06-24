Пушков прокомментировал сравнение конфликта в Иране

Сенатор Алексей Пушков назвал неверным сравнение ирано-израильского конфликта с третьей мировой войной. Такую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Мировые войны отличались тем, что в них было вовлечено большое число государств с разных континентов, а также крупные вооруженные силы как минимум с двух сторон», — напомнил он.

Сенатор отметил, что сейчас ни Иран, ни Израиль не готовы и не способны оккупировать друг друга, что свидетельствует о том, что их двухсторонний конфликт не является полномасштабной войной. По его словам, даже если такая война произойдет, и даже если к ней в этом формате присоединятся к США, конфликт не перерастет в третью мировую войну.

«Это будет региональная война США и Израиля против Ирана и оставшихся у него близких союзников типа хуситов или проиранских формирований в Ираке. Удары Ирана по американским базам или перекрытие Ормузского пролива останутся региональными явлениями», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, описание совокупности существующих и зарождающихся региональных военных конфликтов как третьей мировой войны искажает это понятие и является не точным определением, а эмоциональной оценкой.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее Пушков рассказал о «трансгендерном режиме» в США.