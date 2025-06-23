Пушков рассказал о «трансгендерном режиме» в США

Пушков: в США до Трампа начал устанавливаться трансгендерный режим

В Соединенных Штатах до прихода президента США Дональда Трампа начал устанавливаться «трансгендерный режим». Об этом заявил РИА Новости член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Это движение (Make America Great Again, MAGA. — «Газета.Ru»), которому надоели, кстати, очень такие простые вещи, типа трансгендерная культура, однополые браки, реклама и поддержка смены пола у детей, допуск мужчин-трансгендеров в женский спорт. В Америке начал устанавливаться трансгендерный режим», — отметил он.

Пушков добавил, что после этого Трамп вновь пришел к власти в США и сказал: «Только два пола».

В мае сообщалось, что Пентагон начнет увольнять из армии США военных, открыто заявляющих о своей трансгендерности.

6 мая Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа запретить трансгендерам служить в армии. Инстанция отменила постановление о запрете на исполнение соответствующего указа американского лидера.

Ранее певица Мадонна раскритиковала указ Трампа о трансгендерах в армии.