Орбан заявил о введении чрезвычайных мерах безопасности из-за эскалации на Ближнем Востоке

Венгрия примет повышенные меры антитеррористической безопасности в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом в видеообращении, размещенном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), заявил глава правительства страны Виктор Орбан.

Он отметил, что непрямые последствия ирано-израильской войны могут коснуться и Венгрии. Тем более, что зона конфликта расширилась и на другие ближневосточные страны. Будапешт должен считаться с растущей террористической угрозой, поэтому Орбан распорядился о принятии чрезвычайных мер безопасности.

20 июня Орбан заявил, что падение нынешнего руководства Ирана может спровоцировать дестабилизацию ситуации во всем Ближневосточном регионе. Он подчеркнул, что нельзя допустить распространения конфликта на весь регион.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о нанесении ударов американскими военно-воздушными силами по трем ядерным объектам Ирана, основным из которых был завод по обогащению урана Фордо.

В ответ иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США.

Ранее Песков высказался о последствиях американских ударов по Ирану.