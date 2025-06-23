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Песков высказался о последствиях американских ударов по Ирану

Песков: пока никто не понимает, какие будут последствия от ударов США по Ирану
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Maxim Shemetov/Reuters

Пока никто не понимает, какие будут последствия из-за американских ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в целом нанесение ударов по ядерным объектам — это то, чего в истории человечества до сих пор не было.

«Поэтому это очень опасный прецедент, который действительно может иметь страшные последствия», — подчеркнул Песков.

До этого глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты нанесли удар по доверию в «мировой атомной семье».

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» исламская республика должна согласиться на мир.

Ранее стало известно, что Трампу дали гарантии перед атакой на Иран.

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