Орбан рассказал, чем грозит падение правительства в Иране

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что падение нынешнего руководства Ирана может спровоцировать дестабилизацию ситуации во всем Ближневосточном регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kossuth.

«Если центральное иранское правительство развалится, то может развалиться вся страна и может начаться дестабилизация», — считает он.

По мнению политика, проблема выйдет далеко за рамки исламской республики. Орбан подчеркнул, что нельзя допустить распространения конфликта на весь регион.

Кроме того, по словам премьер-министра, при подобном раскладе европейские страны также пострадают, потому что за эскалацией последует резкий рост цен на нефть и газ.

Накануне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля. По его словам, цены увеличиваются по мере роста опасений по поводу поставок энергоносителей.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Песков предупредил об опасности обострения на Ближнем Востоке для всего мира.