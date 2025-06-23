Саудовская Аравия готова поддержать любой ответ Катара на иранские удары

Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана. Об этом заявил МИД королевства в социальной сети Х.

В заявлении говорится, что Саудовская Аравия осуждает агрессию Ирана против Катара, «которая представляет собой вопиющее нарушение международного права и принципов добрососедства и является совершенно неприемлемым актом, которому не может быть оправдания ни при каких обстоятельствах».

«Саудовская Аравия подтверждает, что полностью стоит на стороне дружественного государства Катар, и применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах», — подчеркнули в МИД.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу в Катаре.

В Иране заявили, что применили для атаки столько же ракет, сколько бомб Вашингтон использовал для ударов по ядерным объектам на территории исламской республики.

Ранее Трамп назвал ответ Ирана на американские удары «очень слабым».