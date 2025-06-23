На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали «неспровоцированной агрессией» действия США и Израиля против Ирана

МИД России: вмешательство США и Израиля в дела Ирана грубо нарушают Устав ООН
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Неспровоцированная агрессия США и Израиля в отношении Ирана ведет к резкому обострению обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Об этом говорится в заявлении МИД Российской Федерации.

Внешнеполитическое ведомство РФ считает, что имеет место опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности, который вызовет долгосрочные, максимально пагубные последствия для режима нераспространения, торгово-экономических связей, транспортных коммуникаций.

В документе говорится, что откровенные попытки сменить режим в Тегеране, посягнуть на суверенитет страны, вмешаться в ее внутренние дела и решить за иранский народ его судьбу являются грубым нарушением Устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права. Такому недопустимому развитию событий необходимо немедленно положить конец.

МИД призвал остановить раскручивание вооруженной эскалации, воздержаться от провокационных действий и риторики и вернуться к политико-дипломатическим усилиям и соблюдению международной законности.

23 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что все страны Североатлантического альянса выступают за начало диалога с Ираном.

В тот же день иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран не проявлял агрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами