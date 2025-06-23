В МИД РФ назвали «неспровоцированной агрессией» действия США и Израиля против Ирана

Неспровоцированная агрессия США и Израиля в отношении Ирана ведет к резкому обострению обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Об этом говорится в заявлении МИД Российской Федерации.

Внешнеполитическое ведомство РФ считает, что имеет место опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности, который вызовет долгосрочные, максимально пагубные последствия для режима нераспространения, торгово-экономических связей, транспортных коммуникаций.

В документе говорится, что откровенные попытки сменить режим в Тегеране, посягнуть на суверенитет страны, вмешаться в ее внутренние дела и решить за иранский народ его судьбу являются грубым нарушением Устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права. Такому недопустимому развитию событий необходимо немедленно положить конец.

МИД призвал остановить раскручивание вооруженной эскалации, воздержаться от провокационных действий и риторики и вернуться к политико-дипломатическим усилиям и соблюдению международной законности.

23 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что все страны Североатлантического альянса выступают за начало диалога с Ираном.

В тот же день иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран не проявлял агрессии.