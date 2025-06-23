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Верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран не проявлял агрессии

Хаменеи: Иран ни к кому не проявлял агрессии
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Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Тегеран не проявлял агрессии и не позволит проявлять ее в свою сторону. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на своей странице в соцсети X.

«Иран ни к кому не проявлял агрессии. И мы никому при любых обстоятельствах не позволим проявлять агрессию. Такова логика иранской нации», — подчеркнул он.

К публикации прилагается изображение с горящим флагом США.

До этого сообщалось, что иранская армия выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся американские военные базы.

Новая операция исламской республики получила название «Хорошая весть о победе».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» исламская республика должна согласиться на мир.

Ранее политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США.

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