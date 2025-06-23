В НАТО выступили за переговоры с Ираном

Рютте: все страны НАТО хотят начать переговоры с Ираном

Все страны Североатлантического альянса выступают за начало диалога с Ираном, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Его цитирует РИА Новости.

«Конечно, все мы сейчас хотим переговоров», — сказал Рютте.

Он добавил, что позиция стран НАТО заключалась в недопущении получения Тегераном ядерного оружия.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Сообщалось, что Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов.

Ранее Росавиация обновила указания для авиакомпаний из-за ударов Ирана.