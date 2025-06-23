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Профильный комитет парламента Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Tasnim: комитет парламента Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
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Shutterstock

Комитет иранского меджлиса (парламента) по национальной безопасности и внешней политике проголосовал за приостановку сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

По словам представителя профильного комитета Эбрахима Резайи, на сегодняшнем заседании его члены одобрили общий план предложения, которое требует от правительства исламской республики приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

23 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства должны провести проверку иранских ядерных объектов и зафиксировать запасы урана.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Трамп прокомментировал заявления Медведева о ядерном оружии для Ирана.

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