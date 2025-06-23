Медведев ответил на критику Трампа по поводу передачи Ирану ядерного оружия

Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, Москва подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Что касается опасений президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не смог достичь своих целей. Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками ДНЯО», — написал Медведев.

Он отметил, что в предыдущем посте речь шла не о России, а о других государствах, которые могут поступить таким образом.

Сегодня Трамп на своей странице в соцсети X призвал Медведева не бросаться словами о передаче Ирану ядерного боекомплекта. Американский лидер попросил «немедленно доложить», если высказывания зампреда не являются плодом его воображения. Трамп отметил, что к словам о ядерном оружии нельзя относиться небрежно.

22 июня Медведев написал, что в мире существуют страны, которые готовы передать Ирану свой ядерный боекомплект. При этом он не стал уточнять, о каких странах идет речь. Зампред Совбеза подчеркнул, что президент США ударами по Ирану втянул свою страну в новый конфликт с перспективой наземной операции.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее иранский министр обороны созвонился с Белоусовым после удара Ирана по базам США.