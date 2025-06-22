Медведев заявил о странах, готовых передать Ирану ядерный боекомплект

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после ударов США по Ирану сообщил в своем Telegram-канале, что существуют страны, готовые передать Ирану свой ядерный боекомплект.

«Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — написал он.

При этом Медведев не стал уточнять, о каких странах идет речь.

Также он заявил, что президент США Дональд Трамп ударами по Ирану втянул свою страну в новый конфликт с перспективой наземной операции.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Американский президент назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.

Ранее глава МИД Ирана анонсировал «серьезную встречу» с Путиным.