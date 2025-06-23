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В МИД оценили возможность военной помощи Ирану со стороны РФ

Замглавы МИД Рябков: партнерство России и Ирана нерушимо
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Партнерство России и Ирана нерушимо, и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, запрашивал ли Иран военную помощь у российской стороны.

«Понятно, что раскрывать содержание контактов, которые ведутся, в том числе сегодня, с учетом всех обстоятельств, с моей стороны, было бы безответственно», — добавил Рябков.

По его словам, возможность иранской стороны использовать право на самооборону «абсолютно легитимная и правильная подача». Рябков отметил, что Иран и Россия взаимодействуют в разных сферах.

23 июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана.

Американский лидер отметил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». В Иране опровергли данное заявление, сказав, что завод получил лишь частичные повреждения.

Ранее в Иране рассказали, что стало с обогащенным ураном после ударов США.

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