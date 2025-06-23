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В МИД РФ назвали причины кризиса на Ближнем Востоке

Рябков: причиной ситуации вокруг Ирана стала безответственность США и Израиля
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Roman Naumov/Global Look Press

Причиной ситуации вокруг Ирана стала безответственность США и Израиля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Это глубоко тревожные и неприемлемые проявления попыток осуществить гегемонистские приемы применительно к суверенному государству», — сказал он.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Небензя заявил, что удары США перечеркнули дипломатические усилия по мирной ядерной программе Ирана.

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