Небензя: удары США перечеркнули дипломатические усилия по мирной ядерной программе Ирана

Удары США по ядерным объектам Ирана фактически уничтожили результаты многолетних дипломатических усилий по урегулированию, американцы открыли «ящик Пандоры» с непредсказуемыми последствиями для региона. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

«Действия США создали угрозу неконтролируемой эскалации. Никто не может предугадать, к каким последствиям это приведет», — сказал дипломат.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее Китай призвал СБ ООН к немедленным действиям по ситуации вокруг Ирана.