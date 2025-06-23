Украина получила крупный кредит от Всемирного банка

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что его страна получила кредит в размере $190 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), входящего в группу Всемирного банка.

По словам Шмыгаля, кредит был выдан в рамках проекта DRIVE при поддержке правительства Японии. Его цель — создание устойчивой инфраструктуры в сложных условиях.

По информации агентства ТАСС, в рамках проекта DRIVE Украине будет передано $432 млн от Всемирного банка на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры. $422 млн из них будут выделены в качестве кредита и $10 млн — в виде грантовых средств.

18 июня украинский президент Владимир Зеленский, выступая на спецзаседании лидеров государств «Группы семи» (G7), попросил страны Запада о ежегодном финансировании Украины в размере $40 млрд.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил о планах американских властей сократить средства, предназначенные для закупки нового оружия для поставок на Украину, в бюджете на 2026 финансовый год. Шеф Пентагона отметил, что действующая администрация США «придерживается очень отличающегося взгляда» на конфликт на Украине по сравнению с ее предшественниками. В частности, сейчас в Белом доме выступают за мирное урегулирование кризиса.

Ранее в Раде рассказали, сколько бюджет Украины теряет из-за теневых схем.