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Бизнес
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В Раде рассказали, сколько бюджет Украины теряет из-за теневых схем

Депутат Гетманцев: из-за теневых схем бюджет Украины теряет до $21 млрд в год
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что бюджет Украины ежегодно теряет 800-900 млрд гривен в год ($19,2 — 21,6 млрд) из-за теневых схем. Об этом пишет украинская версия издания Forbes.

«30-50% экономики в тени, а есть отрасли, где более 60%», — поделился Гетманцев.

Он уточнил, что вывод расходов украинского бюджета из теневого сектора позволит покрыть недостаток средств в бюджете на финансирование потребностей украинской армии.

До этого агентство Bloomberg писало, что Украина пропустит платеж в размере $665 млн по госдолгу, привязанному к экономическому росту, после того как не смогла договориться о его реструктуризации с группой кредиторов во главе с хедж-фондами.

В 2024 году Украина согласилась с инвесторами снять кросс-дефолтный пункт между так называемыми ВВП-варрантами и ее обычными международными облигациями. Это защищает ее от сценария, в котором дефолт по одному инструменту переносится на другой долг, говорится в публикации.

Ранее экс-премьер Украины предупредил о возможном банкротстве страны.

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