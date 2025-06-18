Зеленский попросил Запад о ежегодном финансировании Украины в размере $40 млрд

Украинский президент Владимир Зеленский попросил страны Запада о ежегодном финансировании Украины в размере $40 млрд. Соответствующее заявление он сделал на специальном заседании лидеров государств Группы семи (G7), сообщает ТАСС.

«Важно обеспечить $40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины — для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров Группы семи, включая США», — сказал Зеленский.

Также лидер Украины просил поставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) и профинансировать производство беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается украинская сторона.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил о планах американских властей сократить средства, предназначенные для закупки нового оружия для поставок на Украину, в бюджете на 2026 финансовый год. Шеф Пентагона отметил, что действующая администрация США «придерживается очень отличающегося взгляда» на конфликт на Украине по сравнению с ее предшественниками. В частности, сейчас в Белом доме выступают за мирное урегулирование кризиса.

Ранее в Совфеде оценили способность Европы поддержать Украину финансами вместо США.