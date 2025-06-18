На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский попросил Запад о ежегодном финансировании Украины в размере $40 млрд

Зеленский: Западу необходимо обеспечить $40 млрд ежегодной поддержки для Украины
close
Ints Kalnins/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский попросил страны Запада о ежегодном финансировании Украины в размере $40 млрд. Соответствующее заявление он сделал на специальном заседании лидеров государств Группы семи (G7), сообщает ТАСС.

«Важно обеспечить $40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины — для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров Группы семи, включая США», — сказал Зеленский.

Также лидер Украины просил поставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) и профинансировать производство беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается украинская сторона.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил о планах американских властей сократить средства, предназначенные для закупки нового оружия для поставок на Украину, в бюджете на 2026 финансовый год. Шеф Пентагона отметил, что действующая администрация США «придерживается очень отличающегося взгляда» на конфликт на Украине по сравнению с ее предшественниками. В частности, сейчас в Белом доме выступают за мирное урегулирование кризиса.

Ранее в Совфеде оценили способность Европы поддержать Украину финансами вместо США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами