В Пентагоне заявили о сокращении бюджета на закупку нового вооружения для Украины

Хегсет: США сократят средства в бюджете 2026-го на закупку вооружения для Украины

США сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, в бюджете на 2026 финансовый год, заявил американский министр обороны Пит Хегсет. Об этом сообщает РИА Новости.

Хегсет подчеркнул, что действующая администрация президента США «придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт». По словам шефа Пентагона, в Белом доме считают, что мирное урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров отвечает интересам Киева, Москвы и Вашингтона.

До этого издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить поставки оружия Украине, однако вряд ли перестанет передавать Киеву разведданные.

Накануне депутат Верховной рады Сергей Рахманин не исключил, что отношения Украины и Соединенных Штатов в ближайшем будущем будут ухудшаться, что может привести к полному прекращению военной помощи, которая была выделена предыдущим американским лидером Джо Байденом.

Ранее генсек НАТО призвал Британию повышать расходы на оборону или «учить русский».