Трамп поднял вопрос о смене власти в Иране путем народного восстания

Левитт: Трамп ставит вопрос о том, почему бы народу Ирана не восстать

Президент США Дональд Трамп задался вопросом, почему бы народу Ирана не поднять восстание против местной власти, если Тегеран откажется вести дальнейшие переговоры с Вашингтоном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«Президент просто ставил вопрос, которым, думаю, задаются многие люди во всем мире», — сказала Левитт.

По ее словам, народ Ирана мог бы восстать «против жестокого террористического режима» в случае, если власти страны откажутся свернуть ядерную программу или дальше заниматься дипломатией.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо.

В соцсети Truth Social глава Белого дома назвал эту атаку «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира. Кроме того, он призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». В противном случае Трамп считает, что надо сменить власть в республике.

Как пишет газета The New York Times, в Иране предупредили Трампа, что Тегеран может ответить на действия США, атаковав американские базы на Ближнем Востоке или организовав «террористические атаки» иранских доверенных лиц на Западе.

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