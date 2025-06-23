Трамп допустил смену власти в Иране

Трамп: в Иране может смениться власть, если та не сделает страну снова великой

Президент США Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.

«Использовать термин «смена режима» политически некорректно, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить режим?» — написал глава Белого дома.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в конгрессе США назвали удары по Ирану основанием для импичмента Трампа.