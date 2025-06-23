Песков ответил, кто должен решать судьбу Ирана

Судьбу руководства той или иной страны, в том числе и Ирана, должен решать только народ, а не третьи страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге слова американского лидера Дональда Трампа о смене иранской власти.

«Мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ, но не третьи страны или руководство этих стран», — сказал представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос о возможности разговора Путина с Трампом по ситуации в Иране. Он подчеркнул, что пока конкретных планов на этот счет нет, однако не исключил, что прямые контакты двух президентов по Ирану возможны.

23 июня Трамп в соцсети Truth Social написал, что нынешнее руководство Ирана не способно сделать страну «снова великой». Он считает, что надо сменить власть в республике, чтобы достичь этой цели.

До этого Песков осудил действия западных стран, которые ведут разговоры и предпринимают попытки по свержению власти в Иране. Он отметил, что сама постановка такого вопроса для России является неприемлемой.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил планы нападения на Иран.