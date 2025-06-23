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Глава МИД Ирана рассказал об итогах встречи с Путиным

Арагчи обсудил с Путиным развитие ситуации на Ближнем Востоке
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал, что провел хорошую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Арагчи отметил, что обсудил с Путиным развитие ситуации на Ближнем Востоке.

«Последствия этого [конфликта. — «Газета.Ru»] для региона, международного сообщества и режима нераспространения — это предмет нашей общей обеспокоенности», — сказал он.

23 июня Путин во время встречи с Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что судьбу руководства той или иной страны, в том числе и Ирана, должен решать только народ, а не третьи страны. Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о смене иранской власти для того, чтобы страна стала «снова великой».

Ранее в МИД России решительно осудили удары США по Ирану.

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