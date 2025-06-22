В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают необходимость их встречи. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько я понимаю, у них действительно есть намерение такую встречу провести. Но и тот, и другой прекрасно отдают себе отчет, что встреча должна быть подготовлена», — сказал он.

До этого Песков заявил, что встреча Путина и Трампа будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

По словам Пескова, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

16 июня встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны.

Ранее Песков назвал условие для встречи Путина с Трампом и Зеленским.