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Заподозренный в бегстве с Украины соратник Зеленского рассказал о мотивах возвращения

Вице-премьер Украины Чернышов заявил, что сам пришел к следователям
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Michael Kappeler/Global Look Press

Украинский вице-премьер и министр национального единства Алексей Чернышов, вовремя не приехавший из-за границы на фоне коррупционного скандала, сообщил, что сам приехал к следователям, «чтобы разобраться в ситуации». Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Было много слухов о возможных процессуальных действиях по отношению ко мне, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации», — написал Чернышов.

Два дня назад украинские СМИ написали, что Чернышов и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Владимира Зеленского, «сбежали» за границу на фоне коррупционного скандала. Первого подозревают в махинациях с землей, второго — в воровстве средств, выделенных на строительство фортификаций. Чернышов уехал в командировку и не вернулся — за время его отсутствия на Украине задержали двух его соратников, а у самого вице-премьера провели обыски. В Раде при этом назвали его отъезд согласованным. Зеленский тоже говорил о том, что вице-премьер должен вернуться.

Ранее семья Чернышова покинула Украину.

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