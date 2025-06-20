Соратники Зеленского «сбежали» за границу: крупный скандал на Украине

Вице-премьер Украины Алексей Чернышов и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, «сбежали» за границу на фоне коррупционного скандала. Первого подозревают в махинациях с землей, второго — в воровстве средств, выделенных на строительство фортификаций. Чернышов уехал в командировку и не вернулся — за время его отсутствия на Украине задержали двух его соратников, а у самого вице-премьера провели обыски. В Раде при этом называют его отъезд согласованным. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер Украины Алексей Чернышов и бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Тимур Миндич «сбежали» с Украины, пишут украинские СМИ.

Чернышов поехал за границу в связи с командировкой. Однако, по словам украинского журналиста Михаила Ткача, политик все еще остается за рубежом. В то же время на Украине происходит коррупционный скандал с участием Чернышова, ему грозит уголовное преследование.

«Вице-премьер Чернышов, как и ожидалось, не вернулся в Украину. Шесть дней назад Чернышов анонсировал форум, который организует его министерство, а на свой собственный форум, который проходил в Киеве [17 июня] включился почему-то онлайн. По информации источников в правоохранительных органах, границу он не пересекал», — пишет Ткач в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Вероятно, сейчас Чернышов находится в Австрии. Судя по его соцсетям, у него были встречи в Страсбурге и Вене. 16 июня Зеленский также приезжал в Вену. Он в том числе обсуждал с местными властями вопросы экстрадиции украинцев из Австрии.

При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале обозначил, что командировка Чернышова была согласована .

«[Премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль только что заявил, что командировки Чернышова подписаны до конца недели. Посмотрим, что будет после», — написал депутат.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по обвинению в госизмене, заявил, что совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич — «кошелек» Зеленского — также находится за границей . По его словам, бизнесмен пересек границу в Закарпатской области Украины 19 июня.

Еще в мае украинское издание «Бигус» писало о возможной причастности Миндича к махинациям при строительстве фортификаций на Украине. По его данным, украинские власти выделили на строительство укреплений бюджетные средства, однако деньги вывели через подставные фирмы, которые связаны с совладельцами «Квартала 95» и другими соратниками Зеленского.

Коррупционный скандал Чернышова

Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в середине июня задержали двух близких соратников Чернышова: директора по коммерческим вопросам АО «Укргазвидобування» Максима Горбатюка и члена правления НАК «Нафтогаз» Василия Володина, пишет «Страна.ua». Один из них попытался скрыться за границей, но у него не получилось выехать. Обыски прошли и у самого Чернышова .

Горбатюк и Володин работали с Чернышовым в министерстве регионального развития и строительства Украины. Когда Чернышов возглавил «Нафтогаз», его соратники также устроились в эту компанию.

По предварительным данным, во время работы Чернышова в минрегионе его подчиненные и соратники помогли застройщику незаконно получить участок земли в Киеве для строительства жилого комплекса, причем цену поставили в пять раз ниже рынка, чтобы сократить долю квартир, переходящих в собственность государства.

«За эту схему застройщик передал чиновникам и приближенным им лицам квартиры в уже построенных ЖК по цене в 3-30 раз ниже рыночной. Сумма взятки составила около 17 млн гривен (около 32 млн рублей). Одна из таких квартир, как выяснилось, оказалась в пользовании семьи сотрудника СБУ, который отвечал за охрану Чернышова», — говорится в материале «Страны.ua».

Как оказалось, Чернышов уже давно является фигурантом дела. Однако ему все равно удалось стать вице-премьером и министром национального единства. Должность предполагает частые зарубежные командировки, в одной из которых он и оказался в момент задержания сторонников.

По данным «Страны.ua», Чернышов также связан с Миндичем . Журналисты издания предположили, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак стоит за преследованием Миндича, так как он якобы хочет зачистить окружение Зеленского от альтернативных центров влияния. Чернышов же якобы нужен, чтобы усилить компанию против Миндича.

«Просто он очень тупо воровал и воровал вне системы. Офис уже давно дал понять топ-чиновникам, что те, кто будут воровать вне вертикали ОП и без высочайшего позволения, а просто на свой карман, в любой момент могут оказаться клиентами НАБУ и никто их спасать не будет», — рассказал «Стране.ua» другую версию происходящего неназванный источник.

Еще один собеседник издания предположил, что цель преследования — Володин.

«Володин был супервлиятельным. Все денежные вопросы вел он. Он курировал и контролировал закупки. «Газмережи» были его сферой, 80% всех назначенных туда людей поставил он. «Газмережи» превратились в символ коррупции. Известны случаи, когда за подключение многоквартирных домов к газу вымогались деньги, когда за взятки потребителям предоставляли длительные рассрочки по долгам. Новый глава НАКа Сергей Корецкий фактически не мог полноценно управлять компанией и проводить назначения — процесс блокировал Володин. Поэтому с точки зрения газового рынка, смысл нынешнего уголовного дела выглядит так, что решили убрать препятствие в виде Володина, для того чтоб Корецкий мог управлять НАКом и расставлять кадры. По тому чьи это будут кадры и станет понятно, кто является бенефициаром всей этой уголовной истории», — пояснил источник.

Зеленский рассчитывает на Чернышова

Народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале утверждает, что первый сбежавший за границу в истории Украины действующий вице-премьер — «личный кризис» для режима.

«Чернышов должен был обеспечить «голоса» украинцев за рубежом — Зеленский по-прежнему рассчитывает на участие в выборах, и для него это критически важно. <...> Может, именно для этого он и сбежал — лично организовывать подвоз «избирателей Зеленского» к участкам? (шутка, конечно) На деле, если понадобятся «голоса из-за границы», их просто «запакуют» и нарисуют в нужном объеме», — написал Дмитрук.

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Также депутат назвал Чернышова «координатором» и «кассиром» части черного кеша в криптовалюте для Зеленского».

«На данный момент основной версией побега считается информация о том, что НАБУ собиралось вручить Чернышову подозрение. <...> Очевидно, что ситуация крайне позорная для всего режима. Сейчас они пытаются вернуть министра на родину и ведут переговоры с НАБУ», — добавил Дмитрук.

По словам депутата, проводить антикоррупционные проверки будут сразу в нескольких госструктурах. Он заключил, что «режим сыпется на глазах».