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СМИ: семья вице-премьера Украины Чернышова покинула страну

«Украинская правда»: семья вице-премьера Украины Чернышова выехала из страны
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Global Look Press

Семья украинского вице-премьера Алексея Чернышова, который, по слухам, мог покинуть страну, выехала за пределы Украины. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, 19 июня уехал сын Чернышова, а 20 июня — его супруга.

До этого Зеленский заявил, что вице-премьер не сбежал и должен вернуться.

Чернышов и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, известный как «финансовый советник» Зеленского, покинули страну на фоне разразившегося коррупционного скандала. Чернышова подозревают в незаконных операциях с земельными участками, а Миндича — в хищении средств, предназначенных для строительства оборонительных сооружений. Чернышов уехал в служебную командировку и не вернулся, в то время как его отсутствие совпало с задержанием двух его коллег и обысками у самого вице-премьера. В Верховной Раде утверждают, что его отъезд был согласован. Подробности скандала можно найти в материале «Газеты.Ru».

Ранее два украинских хоккеиста сбежали из киевского клуба после поездки в Европу.

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