Зеленский заявил, что вице-премьер Чернышов не сбежал и должен вернуться

Вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов, слухи о возможном побеге которого уже несколько дней обсуждаются в стране, находится в служебной командировке и должен скоро вернуться. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает агентство УНИАН.

«У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Поездка закончится, он должен вернуться. Все», — сказал украинский лидер.

Зеленский пояснил, что Чернышов получил задания от президента и правительства. Первое — открывать хабы в разных странах, а второе — вопрос множественного гражданства украинцев.

Чернышов и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, «сбежали» за границу на фоне коррупционного скандала. Первого подозревают в махинациях с землей, второго — в воровстве средств, выделенных на строительство фортификаций. Чернышов уехал в командировку и не вернулся — за время его отсутствия на Украине задержали двух его соратников, а у самого вице-премьера провели обыски. В Раде при этом называют его отъезд согласованным. Подробности скандала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили о согласованности побега министра единства Украины.