СМИ узнали о страхе Европы из-за России и США

Лидеры европейских стран не хотят публично обсуждать вопрос меньшего участия США в безопасности континента, чтобы не показывать свою слабость перед Россией. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников из стран ЕС.

«Даже разговоры об этом (об уменьшении США помощи Европе. — «Газета.Ru») публично могут создать образ слабости перед (президентом РФ Владимиром) Путиным», — говорится в публикации.

По данным авторов статьи, во многих столицах Европы «неохотно затрагивают тему» того, что США могут оказаться для ЕС ненадежным союзником. При этом европейцы, как пишет Politico, надеются, что американский президент Дональд Трамп вернет отношения США и Евросоюза к привычной модели прошлых лет.

Трамп неоднократно критиковал страны Европы за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Глава Белого дома потребовал от всех членов альянса увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

Вместе с тем председатель военного комитета НАТО Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе. Он отметил, что Соединенные Штаты не планируют выходить из НАТО, но вывод некоторых из ста тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может оказаться в повестке дня. Он подчеркнул, что образовавшуюся брешь придется закрыть европейским военным.

Ранее Европу предостерегли от размещения сил НАТО на границе с Россией.