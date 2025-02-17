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На Западе допустили сокращение военного присутствия США в Европе

Bloomberg: адмирал Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе
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Jonathan Drake/Reuters

Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе. Его слова приводит издание Bloomberg.

«США «не выйдут из НАТО»... Но вывод некоторых из ста тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может оказаться на повестке дня из-за «некоторых обязательств», которые США имеют далеко от туда в Тихом океане», — заявил он.

Однако сокращение присутствия США в Европе будет незначительным, уверен специалист. Тем не менее европейским военным придется закрыть образовавшуюся брешь.

Недавно немецкий политолог Александр Рар заявил, что отношения между странами Евросоюза и США могут существенно ухудшиться после конференции по безопасности, которая недавно прошла в Мюнхене. По его мнению, мероприятие способно положить конец трансатлантическим отношениям.

На конференции в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.

Ранее Европу предостерегли от размещения сил НАТО на границе с Россией.

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