Заявления представителей США о России поставили НАТО в тупик

AP: в НАТО не знают, зачем увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП

Процесс нормализации отношений между Россией и США вызывает вопросы у дипломатов стран НАТО о необходимости увеличивать расходы на оборону членов альянса до 5% от ВВП. Об этом пишет агентство Associated Press.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-членов увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

«Недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения. По словам дипломатов, вопрос заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего ВВП на оборону, если Россия больше не представляет угрозы», - говорится в сообщении издания.

В конце марта Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщал, что Североатлантический альянс намерен попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на 30% в ближайшие несколько лет.

По словам источника, реализация этих целей может занять от 5 до 15 лет, что приведет к созданию более сильных вооруженных сил в Европе и Канаде, которые будут меньше зависеть от Вашингтона. США будут выполнять новые требования за счет имеющихся запасов, а другие государства НАТО должны будут увеличить расходы на оборону до уровня более 3% ВВП.

Ранее в Польше заявили о создании Фонда обороны и безопасности.