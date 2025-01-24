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Европу предостерегли от размещения сил НАТО на границе с Россией

Дизен: на фоне успехов армии России Европа хочет отправить силы НАТО на Украину
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French Army/AP

Европа планирует разместить свои вооруженные силы на территории Украины на фоне продолжающихся успехов ВС России на фронте, такие планы несерьезны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Россия сейчас одерживает верх в конфликте. А европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе», — подчеркнул он.

Как отметил аналитик, соответствующий подход стран Евросоюза является «несерьезным». Он призвал Брюссель «вернуться к реальности» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за угрозы безопасности РФ.

21 января помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва пока не получала от Вашингтона никаких конкретных предложений по организации телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

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