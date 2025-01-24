Дизен: на фоне успехов армии России Европа хочет отправить силы НАТО на Украину

Европа планирует разместить свои вооруженные силы на территории Украины на фоне продолжающихся успехов ВС России на фронте, такие планы несерьезны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Россия сейчас одерживает верх в конфликте. А европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе», — подчеркнул он.

Как отметил аналитик, соответствующий подход стран Евросоюза является «несерьезным». Он призвал Брюссель «вернуться к реальности» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за угрозы безопасности РФ.

21 января помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва пока не получала от Вашингтона никаких конкретных предложений по организации телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.