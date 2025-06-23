В Кремле рассказали, к чему приведет диалог России с США

От диалога России и США зависит возможность выхода на урегулирование по многим направлениям. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«От нашего диалога с американцами также зависит <...> возможность выхода на урегулирование по многим другим направлениям», — сказал он.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для Москвы имеют важное значение как стратегическое партнерство с Тегераном, так и восстановление отношений с Вашингтоном.
До этого Песков заявил, что встреча Путина и Трампа будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.
По словам Пескова, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.
16 июня встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны.
Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Трампом.