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В Кремле рассказали, к чему приведет диалог России с США

Песков: от диалога России с США зависит урегулирование по многим направлениям
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Roman Naumov/Global Look Press

От диалога России и США зависит возможность выхода на урегулирование по многим направлениям. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«От нашего диалога с американцами также зависит <...> возможность выхода на урегулирование по многим другим направлениям», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для Москвы имеют важное значение как стратегическое партнерство с Тегераном, так и восстановление отношений с Вашингтоном.

До этого Песков заявил, что встреча Путина и Трампа будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

По словам Пескова, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

16 июня встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Трампом.

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