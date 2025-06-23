В Кремле отметили право стран на развитие мирной атомной отрасли

Песков: Россия настаивает на праве всех стран на развитие мирной атомной отрасли

Россия настаивает на том, что все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что все страны имеют право на эксплуатацию атомных электростанций, а также на создание отрасли мирной ядерной энергии.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Небензя заявил, что удары США перечеркнули дипломатические усилия по мирной ядерной программе Ирана.