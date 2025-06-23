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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа
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Reuters

Подготовкой к встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа можно считать переговоры в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Журналисты напомнили Пескову, что в период Карибского кризиса у лидеров США и СССР была прямая связь, они обменялись посланиями. Его спросили, есть ли сейчас конфиденциальная связь между Москвой и Вашингтоном.

Песков обратил внимание на переговоры в Стамбуле. Он отметил, что именно в результате этих процессов сторонам предстоит выяснить позицию касательно предложенных меморандумов, после чего продолжить разговор.

«Что касается обмена посланиями, у президентов есть договоренности и понимание, что в случае необходимости они открыты для моментальных звонков друг другу», — добавил Песков.

Во время брифинга Песков также добавил, что конфликт между США и Ираном не повлияет на диалог Москвы и Вашингтона. Он пояснил, что это независимые друг от друга процессы.

Ранее Песков рассказал, уведомлял ли Трамп Путина о планах нанести удары по Ирану.

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