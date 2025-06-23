Песков рассказал, как удары США по Ирану отразятся на диалоге Москвы и Вашингтона

Песков заявил, что ситуация с Ираном не повлияет на диалог Москвы и Вашингтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что конфликт между США и Ираном не повлияет на диалог Москвы и Вашингтона.

«Это независимые процессы», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, что отразятся ли американские удары по Ирану на диалоге Москвы и Вашингтона.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин объяснил причину обострения конфликта на Ближнем Востоке.