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Путин встретился с главой МИД Ирана на фоне войны на Ближнем Востоке

ТАСС: Путин встретился с главой МИД Ирана Арагчи в Кремле
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников агентства Reuters, министр должен передать президенту России письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи «с просьбой о помощи». Источники агентства рассказали, что Тегеран на данный момент якобы «не впечатлен» поддержкой со стороны России и хотел бы, чтобы Москва «делала больше». При этом они не уточнили, на какую именно поддержку рассчитывает иранская сторона.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать поддержку Ирану различными способами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, формат помощи будет зависеть от того, в чем именно нуждается иранская сторона. Песков уточнил, что Россия уже предложила свои посреднические усилия, а также обозначила официальную позицию по ситуации, что, по его мнению, также является формой поддержки.

Ранее в Иране заявили, что не боятся США и дадут «решительный ответ».

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