Стала известна цель визита главы иранского МИД в Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи «с просьбой о помощи». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Глава иранского МИД Аббас Аракчи должен передать письмо от Хаменеи Путину с просьбой о поддержке с его стороны», — говорится в публикации.

Источники агентства рассказали, что Тегеран на данный момент якобы «не впечатлен» поддержкой со стороны России и хотел бы, чтобы Москва «делала больше». При этом собеседники не уточнили, на какую именно поддержку рассчитывает иранская сторона.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в понедельник, 23 июня.

Российский политолог Сергей Марков предположил, что иранский министр может предложить российскому лидеру стать посредником в переговорах Исламской Республики с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, иранская сторона также может попросить у РФ военную технику.

Ранее в Иране заявили, что не боятся США и дадут «решительный ответ».