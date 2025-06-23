В Кремле заявили о готовности поддержать Иран по его запросу

Песков: помощь Ирану зависит от его нужд, Россия готова к сотрудничеству

Россия готова оказывать поддержку Ирану различными способами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, формат помощи будет зависеть от того, в чем именно нуждается иранская сторона. Песков уточнил, что Россия уже предложила свои посреднические усилия, а также обозначила официальную позицию по ситуации, что, по его мнению, также является формой поддержки.

Представитель Кремля подчеркнул, что дальнейшие шаги будут определяться в зависимости от запроса Тегерана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.