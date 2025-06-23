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Песков ответил, получил ли Путин письмо от верховного лидера Ирана

Песков: встречи Путина и Арагчи еще не было, послание Хаменеи никто не передавал
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что встречи президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббасом Арагчи еще не было.

Также, по словам Пескова, никто не передавал Путину каких-либо посланий от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой о помощи.

«Встреча (Путина и Арагчи. — «Газета.Ru») не состоялась и послание еще никто не передавал», — отметил Песков.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи «с просьбой о помощи».

Источники агентства рассказали, что Тегеран на данный момент якобы «не впечатлен» поддержкой со стороны России и хотел бы, чтобы Москва «делала больше». При этом собеседники не уточнили, на какую именно поддержку рассчитывает иранская сторона.

Российский политолог Сергей Марков предположил, что иранский министр может предложить российскому лидеру стать посредником в переговорах Исламской Республики с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в Иране заявили, что не боятся США и дадут «решительный ответ».

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