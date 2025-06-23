Путин объяснил причину обострения конфликта на Ближнем Востоке

Путин: дестабилизация в мире привела к конфликту на Ближнем Востоке

Западные страны дестабилизируют мировую обстановку, пытаясь сохранить выгодную им модель глобализации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном письме организаторам и участникам международного форума «Примаковские чтения».

«Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им одним модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире», — заявил он.

По словам главы государства, именно попытки Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к «нынешнему трагическому обострению конфликта на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что западные страны не хотят справедливого многополярного миропорядка.

До этого глава государства заявил, что выход из западноцентричной системы координат возможен при коллективных усилиях мирового большинства на основе принципов равноправия.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». Однако в Тегеране опровергли его слова, отметив, что атака американских ВВС была «безрезультатной».

Ранее Путин заявил, что правящие элиты на Западе превращают демократию в декорации.