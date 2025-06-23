В Кремле осудили удары США по Ирану

Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что сейчас происходит увеличение количества участников ближневосточного конфликта, нарастает новый виток эскалации напряженности в регионе.

«Мы осуждаем это (удары США — прим. ред.) и выражаем глубокое сожаление», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что предстоит узнать, что произошло с иранскими ядерными объектами, не повлекли ли американские удары радиационной опасности.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин объяснил причину обострения конфликта на Ближнем Востоке.