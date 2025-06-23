Иран заявил, что продолжит обогащение урана

Иран продолжит обогащение урана в мирных целях, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи немецкому телеканалу ARD.

«Мы добросовестный участник Договора о нераспространении ядерного оружия, на этом основании мы осуществляем обогащение урана в мирных целях», — подчеркнул он.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что Иран ценит позицию России, осудившей удары США по территории Исламской Республики.

Дипломат добавил, что в настоящее время Тегеран и Москва координируют свои позиции по текущей эскалации. По словам Арагчи, иранские власти придают огромное значение консультациям с российскими коллегами в текущей опасной ситуации.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Небензя заявил, что США ударом по ядерным объектам Ирана открыли ящик Пандоры.