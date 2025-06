В США начались протесты после американских ударов по Ирану

Жители Нью-Йорка вышли на антивоенные протесты после того, как Военно-воздушные силы США нанесли удары по Ирану. Об этом сообщает NBS News.

Отмечается, что люди собрались на главной площади города — Таймс-сквер, а также в других местах по всей стране в ответ на удары администрации президента Дональда Трампа по иранским ядерным объектам.

На распространенных телеканалом кадрах видно, что на улицы Нью-Йорка вышли сотни демонстрантов с плакатами «Stop the war on Iran» (Остановите войну в Иране) и «Trump is a war criminal» (Трамп — военный преступник).

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Василий Небензя заявил, что удары США свели на нет многолетние усилия по ядерной программе Ирана.