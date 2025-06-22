В конгрессе США назвали удары по Ирану основанием для импичмента Трампа

Член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес заявила на своей странице в социальной сети Х, что решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану без одобрения конгресса может стать основанием для импичмента

«Катастрофическое решение президента бомбить Иран без санкции конгресса — это грубое нарушение конституции и полномочий конгресса в вопросах войны», — сказала Окасио-Кортес.

По мнению законодательницы, Трамп рискует развязать войну, которая затронет несколько поколений.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира.

Согласно материалу New York Times, Вооруженные силы США впервые с 1979 года ударили по Ирану, и эта атака расценивается как акт войны. Журналисты подчеркнули, что Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. Издание напоминает, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атакой США на Иран.

Ранее на Западе удар США по Ирану назвали актом войны.