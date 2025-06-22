Трамп пригрозил Ирану более сильным ударом в случае ответа

Трамп: США отреагируют с куда большей силой в случае ответного удара Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты применят еще большую силу, если Иран предпримет ответный удар.

«Любые ответные меры со стороны Ирана против Соединенных Штатов Америки будут встречены с силой, значительно превосходящей ту, что была продемонстрирована сегодня вечером», — написал глава США.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира.

Согласно материалу New York Times, Вооруженные силы США впервые с 1979 года ударили по Ирану, и эта атака расценивается как акт войны. Журналисты подчеркнули, что Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. Издание напоминает, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атакой США на Иран.

Ранее стало известно о звонке Трампа Нетаньяху после ударов США по Ирану.